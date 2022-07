Mulher de 22 anos é morta a golpes de faca na frente das filhas em Mossoró

Ana Carolina Ferreira de Oliveira, de 22 anos de idade, foi morta pelo seu ex-companheiro na manhã deste sábado, 16 de julho, no bairro Aeroporto II, “Quixabeirinha”, em Mossoró no Rio Grande do Norte. Segundo informações da polícia, o principal acusado é o ex-companheiro da vítima, Franceildo Cardoso da Silva, com quem tinha duas filhas. O casal estava separado há 15 dias, e a separação pode ter sido a motivação para o crime.

Ainda segundo a polícia, o assassino aproveitou que a família de Ana Carolina saiu de casa, na Rua Marcos Luiz de Queiroz, deixando apenas ela com as duas crianças, e uma delas teria aberto a porta. Depois de uma forte discussão, ele esfaqueou a mulher, que não resistiu e morreu no local. A Vítima deixa duas filhas menores, uma delas especial. Franceildo Cardoso, trabalha num supermercado e continua foragido da polícia.

De acordo com o Delegado Roberto Moura, que acompanhou os procedimentos de perícia no local, com a equipe da Delegacia de Plantão, o caso será tratado como feminicídio, considerado crime hediondo.