Mulher é executada à bala na comunidade de Baixa do Meio

Um crime com caraterísticas de execução foi registrado na manhã desta quarta-feira (05), pela Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

Segundo as primeiras informações colhidas, homens encapuzados chegaram armados no carro ainda sem identificação, em uma residência localizada na Rua do campo, mas conhecida na comunidade como Puerão.

Ao identificar uma mulher conhecida por Patrícia (Paty), os criminosos entraram na casa e já foram atirando, ela ainda tentou se abrigar dentro do banheiro, mas foi perseguida e morta, vinda a óbito no local.

Segundo o Subtenente PM Jonhny Cruyff “a Polícia Militar foi acionada por populares, e estão realizando diligências nas extremidades, na tentativa de capturar os autores do homicídio. O local do crime foi isolado pelos os agentes de segurança até a chegada do ITEP”. Comentou.

Ainda não se sabe o que levou a motivação do crime, e segundo informação da policia militar, a mulher morta usava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil foi informada da ocorrência que será investigada pela 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré.