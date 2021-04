Mulher é morta a facadas pelo companheiro após festa do próprio aniversário em Taipu

Uma mulher de 25 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro após a festa do próprio aniversário em Taipu, no interior do Rio Grande do Norte, segundo a Polícia Civil.

O crime teria sido motivado por ciúmes.

A irmã da vítima também foi esfaqueada ao tentar protegê-la, mas foi socorrida. O homem está foragido.

O crime aconteceu por volta das 23h do sábado (17), quando a vítima voltava a pé para casa com a irmã. Ela foi identificada como Lorena Patrícia da Silva.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher fez uma comemoração de aniversário com familiares e alguns amigos.

Porém, durante a festa, houve um desentendimento do companheiro com outra pessoa, por ciúmes.

Após a festa, Lorena e a irmã voltavam para casa quando foi atacada a facadas. Lorena morreu no local, antes de qualquer socorro médico.

Segundo a polícia, a irmã de Lorena afirmou que o crime foi cometido pelo companheiro dela. Após o crime, o homem de 29 anos fugiu em um carro modelo Pálio de cor branca.

Até a manhã desta segunda-feira (19), ele ainda não havia sido encontrado. G1/RN.

