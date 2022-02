Mulher morta a tiros pelo ex-companheiro na Grande Natal tentava se separar havia 8 meses

A publicitária Kalina de Azevedo Marques de 43 anos, morta a tiros pelo ex-companheiro Maurício Rocha de Farias Neto, de 39 anos, na manhã desta terça-feira (22), tentava se separar há pelo menos oito meses, segundo familiares.

O ex-marido não aceitava o fim do relacionamento.

O homem cometeu suicídio após assassinar a ex-esposa. Kalina foi ao local para realizar a mudança e chamou uma das filhas para lhe fazer companhia acreditando que assim estaria segura. As informações são do G1 RN.

“Ela vinha tentando se separar há 8 meses, mas ele não queria. Nesse período o Maurício inventou várias desculpas, inclusive que estava doente, ameaçou ela, tudo pra ela não sair de casa. Ela já tinha alugado outro apartamento e hoje veio aqui pra buscar as coisas dela, mas aconteceu essa tragédia”, disse ao G1 RN a irmã de Kalina, que pediu para não ter o nome divulgado.

Ainda de acordo com familiares da vítima, Maurício praticava tiro esportivo há alguns meses e por isso vinha tendo contato com armas.

O condomínio é o Top Life, que fica localizado na avenida Maria Lacerda Montenegro. O caso ocorreu no 13º andar do bloco 1 do condomínio.