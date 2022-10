Mulheres com Bolsonaro: Primeira-dama e a Senadora Damares chegam em Natal neste sábado

Cumprindo agenda neste sábado (15) em Natal, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, acompanhada da senadora eleita Damares Alves, desembarcam na capital potiguar e vão para o bairro Santarém, Zona Norte da cidade.

O evento terá início com uma motociata no posto Skol da Tomaz Landim. A concentração será às 06h30. A motociata seguirá até a Av. Itapetinga , onde haverá o evento Mulheres com Bolsonaro.

O encontro faz parte do roteiro nordeste, que busca divulgar ações do governo federal em prol das mulheres, da família e da liberdade.