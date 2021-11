Mulheres Maravilhas arrasta uma multidão na caminhada do 40 em Salina da Cruz

A caminhada das mulheres realizada na noite desta segunda-feira (1º) pela coligação “Esperança Renovada”, em prol das candidaturas a prefeito de Arthur Teixeira, e da vice Eliane Guedes, atraiu uma multidão de mulheres maravilhas na comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito de Guamaré.

A caminhada do 40 saiu da frente da praça poliesportiva que fica localizada na entrada da comunidade, e percorreu as ruas do distrito com o líder politico Hélio Willamy, o prefeito Eudes Miranda, o candidato a prefeito Arthur Teixeira, e sua vice Eliane Guedes, que ainda contou com a presença dos vereadores, suas esposas, lideranças e correligionários.

A cada dia que se aproxima a eleição suplementar aumenta o público que participa das passeatas numa demonstração que o povo quer Arthur e Eliane para governar Guamaré pelos os próximos três anos.

Durante os discursos a primeira dama, Larissa Mayara, agradeceu a participação das mulheres na caminhada da nação vermelha. “Hoje eu só tenho a agradecer em nome do prefeito Eudes, de Hélio, Arthur e Eliane, pelo o carinho e a alegria de cada um de vocês, muito obrigado pela confiança depositada na coligação Esperança Renovada”. Concluiu.

Por sua vez, o candidato a prefeito disse que estava vivendo um momento muito importante da sua vida politica… Nunca tinha visto tantas mulheres numa passeata em prol de sua candidatura. “Quero agradecer a todas as mulheres maravilhas que acreditam no projeto da candidatura de Arthur e Eliane”. Comentou.

Veja mais fotos clicado em cima da imagem para ampliá-las: