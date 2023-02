Multidão de foliões aproveita o último dia de carnaval em Guamaré

Chamou atenção a quantidade de foliões que brincaram o carnaval nas ruas de Guamaré durante estes cinco dias de folia. Nesta terça-feira, ultimo dia de festa, uma multidão de gente bonita, alegre e feliz tomou conta das ruas da cidade.

As imagens áreas feita de Drone por Jonatan Dantas não me deixa mentir. Brincar o carnaval na terra do ouro negro, e não se jogar no tradicional arrastão do mela-mela é quase impossível.

O cantor Giannini foi à atração do ultimo dia, o artista puxou o trio boladão e uma multidão de foliões pela avenida principal da cidade. A prefeitura planejou e realizou uma festa linda, e organizada, com um trio elétrico e os paredões dos blocos, e garantiu um grande espetáculo de encher os olhos, mas também pelo clima de paz, animação e segurança.

Comércio aquecido

O comércio local foi aquecido de forma direta à economia do município, porque o carnaval também é o momento em que muitas famílias trabalham para atender aos que se divertem. Os blocos e os foliões movimentam o período carnavalesco da cidade, e estimularam as pessoas a comprarem enfeites, fantasias, bebidas e comidas, durante o período.

Paredões de som dos blocos

As brincadeiras, as fantasias, o mela-mela, muita música, desde marchinhas, passando por axé, frevo, pagode e pancadão através dos paredões de som dos blocos, fez com que carnaval um verdadeiro espetáculo de alegria e animação. Uma festa organizada que trouxe de volta o que sempre caracterizou o verdadeiro carnaval de rua: A alegria do Povo!

Tradicional Mela-Mela

A marca registrada da festa foi o tradicional “mela-mela” com mel de engenho. Quem esteve no meio da multidão pode se lambuzar e constatar a alegria do povo, aos poucos foi se juntando os blocos e de uma simples festa se tornou numa multidão cantando e dançando as musicas que tá na boca do povo.

A alegria do folião

O compromisso com a caracterização, pontua, é para incentivar as pessoas a deixar a vergonha de lado e permitir-se serem o que quiserem na folia. Mas a brincadeira segue e as ruas, é o palco do imaginário. Alegria e espontaneidade dão o tom desta grande comemoração coletiva.

A maior festa ocorreu em vários pontos da cidade; nas ruas, bares e calçadas tornou-se ponto de encontro para a descontração e a diversão foi garantida até o último folião, onde a concentração de pessoas torna-se enorme, todos querendo tirar fotos ou simplesmente presenciar a passagem dos blocos na Avenida Monsenhor José Tibúrcio.

Segurança

A segurança pública ficou por conta da Policia Militar, Polícia Civil, Guardar Municipal, Conselho Tutelar, e Defesa Civil, que mantiveram a ordem durante todo o percurso e pós-percurso.

