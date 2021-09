Multidão em convenção do MDB e PSB confirma liderança de Hélio

Quando um gestor trabalha pela cidade e pelo o seu povo, a população sempre reconhece, agradece, elogia e acompanha onde ele for, e quem ele apoiar o povo segue.

Quando a justiça não reconhece o direito dado ao politico pela maioria da população nas urnas, mesmo assim, o povo continua caminhando ao seu lado com o sentimento de mais uma vitória.

Foi exatamente o que vimos na tarde deste domingo (26), na convenção do MDB e PSB em Guamaré. O reconhecimento do povo foi demostrado em cada abraço e a cada aperto de mão.

Visivelmente emocionado, o ex-prefeito de Guamaré Hélio Willamy, viu uma multidão o acompanhar da entrada do clube até o palco da convenção.

Lágrimas e gestos de gratidão ao líder político estavam no semblante do rosto, e nas mãos do povo mais simples da cidade presente ao evento.

O Centro de Convenção ficou lotado de pessoas na parte interna e externa para confirmar a homologação do candidato de Hélio a prefeito de Guamaré, o arquiteto Arthur Teixeira (PSB), e a assistente social e vereadora, Eliane Guedes (MDB), vice.

A chapa ainda conta com apoio do ex-prefeito Adriano Diógenes (PSDB), que ao lado de Hélio e Arthur, ele reafirmou que está firme na rocha, com o branco da paz, o verde da esperança, e com o vermelho do amor.

A nação verde e vermelha fez uma grande festa com participação popular. O MDB e PSB realizou um grande evento politico, liderado pelo um homem que durante sua vida pública sempre fez politica por paixão.