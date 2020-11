Multidão sai ás ruas de Baixa do Meio para “O Vôo Bacurau” em passeata gigante e comício com Hélio e Pretinha

O eleitor de Guamaré foi às ruas em reconhecimento ao grande trabalho que o ex-prefeito Hélio Willamy fez quando foi prefeito por duas vezes. Nesse domingo (1º de novembro), uma verdadeira onda verde, como nunca se viu em campanhas passadas, invadiu o distrito de Baixa do Meio, terra de seu principal opositor, no vôo do bacurau.

O carinho e a comoção popular tomaram conta da festa dos bacuraus que saíram nas ruas da comunidade espontaneamente para abraçar Hélio e Pretinha, e reafirmar que com Hélio é melhor, porque além de ser um politico simples, é trabalhador, humilde e que trata seu povo com o devido respeito, em todas as horas, independente de posição política.

O evento que começou às 17 horas com uma passeata saindo do local de concentração, em frente ao estádio de futebol e terminou a noite. A nação bacurau percorreu as principais ruas num movimento que inundou e coloriu de verde o distrito numa festa democrática.

O palanque contou com a presença do prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, candidatos a vereador, lideranças politicas, o ex-prefeito de Macau, e candidato a prefeito José Antônio, dentre outros.

Em seu discurso, Hélio fez questão de reforçar a importância da força do grupo e do povo que dá suporte à candidatura de Hélio e Pretinha. Hélio falou de seu indeferimento, mas esclareceu sobre a decisão do Ministério Público, que optou pelo seu deferimento.

Disse que um novo pedido foi feito a magistrada de reconsideração da sua decisão, e deixou a população tranquila que quando o povo quer não tem jeito, e hoje em Baixa do Meio a população foi as ruas da comunidade demostrar que quer Hélio de novo ao lado do povo.

Hélio agradeceu pelo apoio incondicional ao seu trabalho quando foi prefeito de Guamaré por duas vezes, manifestado na participação maciça de todos ali presentes numa demonstração de respeito e gratidão ao prefeito que fez muito por Guamaré e pelo o seu povo.

“hoje é um dia de muita alegria pra gente, e de gratidão, pois ver esse mar verde nas ruas da comunidade de Baixa do Meio defendendo nosso nome, isso é gratificante e nos emociona bastante. A Nação Bacurau mostrou aqui a sua força e com a permissão de Deus, teremos uma grande vitória no dia 15 de novembro”, Concluiu.

