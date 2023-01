Mundial de Clubes: veja chaveamento e possíveis adversários do Flamengo

A Fifa definiu nesta sexta-feira os chaveamentos do Mundial de Clubes, que será disputado de 1º a 11 de fevereiro, no Marrocos. No sorteio realizado em Rabat, ficou definido que o Flamengo estreará contra Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) ou Al Hilal (da Arábia Saudita e campeão da Ásia) no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília).

A estreia rubro-negra será na cidade de Tânger, no Estádio de Tânger, enquanto a final ocorrerá em Rabat, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah.

A edição deste ano do Mundial de Clubes terá sete equipes: Flamengo (campeão da América do Sul), Real Madrid (campeão da Europa), Al Ahly (campeão da África), Auckland City (campeão da Oceania), Al Hilal (campeão da Ásia), Seattle Sounders (campeão das Américas Central e do Norte) e Wydad Casablanca (representante do país-sede).

GE