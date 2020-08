Município de Guamaré é parceiro do agronegócio e apresenta linhas de crédito

O município de Guamaré vem se destacando nos últimos anos com várias iniciativas de apoio a cadeia produtiva local. O AgroAmigo do Banco do Nordeste tem chegado aos pequenos produtores com linhas de crédito para quem já atualizou as DAPs.

Cumprindo as normas sanitárias em razão da pandemia da Covid-19, as reuniões estão sendo realizadas com até dez pessoas. O atendimento vem sendo elogiado pelos cooperados da COODERG, que reconhecem a importância da parceria institucional do município de Guamaré com a EMATER -RN e a Superintendência do Banco do Nordeste, através das agências de Angicos e Macau.

Capacitação

A linha de crédito AgroAmigo foi tema de uma capacitação recente com produtores do distrito de Baixa do Meio, das comunidades de: Ponta de Salina, Assentamentos: Santa Maria III, Umarizeiro Santa Paz, Lagoa de Baixo.

