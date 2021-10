Município de Guamaré recebe trator para apoiar e fortalecer agricultura familiar no município

O Município de Guamaré recebeu do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, um trator agrícola de 75 CV, acompanhado dos implementos de uma Grade Aradora de 14 discos e uma carreta agrícola com capacidade até de 4 toneladas.

O veículo foi adquirido através do Governo Federal, por meio do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que tem como objetivo ampliar ainda mais o setor produtivo.

O prefeito Eudes Miranda entregou a chave do trator ao secretário adjunto de obras, Josenildo, e ressaltou que este trator entregue, irá fortalecer ainda mais a Agricultura familiar do munícipio.

“Com estes equipamentos conseguiremos atender melhor nossos produtores, que são a partir deles que fazem a diferença na economia da nossa cidade através da agricultura familiar”, Comentou o prefeito.