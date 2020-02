Música, atividades esportivas e espaço para a família no Orla de Férias

Torneios esportivos, atividades recreativas, regata de canoas e muita música vão tomar conta da Orla da Praia de Aratuá nas manhãs e tardes dos próximos dois domingos de fevereiro, trazendo de volta a alegria do “Orla de Férias”.

Iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, o projeto chega mais uma vez com estrutura armada na Praia Aratuá, com palco, banheiros químicos, tendas, segurança com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal e ambulância para atender eventuais emergências.

“A proposta do Orla de Férias é motivar a comunidade a se apropriar da praia como espaço de recreação e mostrar a potencialidade desse belo atrativo turístico para o lazer”, destacou Larissa Mayara, Secretária Municipal de Esporte.

Programação para o dia 09 de fevereiro

09h30– Beach Soccer / Vôlei / Futevôlei

9h às 16:00 – Oficina Meio Ambiente

10h – Regata de Canoas

09h às 16h– Oficina da Saúde

16h– Espaço infantil

16h – oficina da secretaria de assistência social

16h- DJ Jhon

17h– Apresentação dos candidatos a Garoto e Garota do Verão 2020

18h– Atração Musical – Igor Karuzo

