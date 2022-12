Na ausência do prefeito, vereador passa a ser o pai da criança

Quando assumiu o governo em dezembro do ano passado, o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), de pronto homologou os atos para deflagrar procedimento licitatório referente à concorrência pública que ocorreu no mês de fevereiro de 2021.

Mesmo com a ordem de serviço assinada sobre a obra da estrada que dar acesso às praias do Minhoto e Amaro, é visível a ausência do prefeito Arthur nas divulgações de ações que ele mesmo costumava fazer no início do seu governo.

Coube então, ao vereador Manu de Nascimento (MDB) ser o pai da criança, e usar o papel de interlocutor em divulgar em suas redes sociais, o ponta pé de uma obra tão importante para o munícipio, que irá trazer um grande potencial turístico para Guamaré.

No grupo de WhatsApp do Blog Guamaré em Dia, e do Bruxo de Pedro Avelino, os elogios sobre a estrada estão sendo voltados ao vereador Manu de Nascimento, quando o foco deveria ser o prefeito Arthur Teixeira.

Não é de hoje que os vereadores se aproveitam da ausência do prefeito nas obras da prefeitura para fazer seu marketing, e mostrar seu trabalho de fiscalizador, mas também de idealizador.

Certamente sobre o marketing das obras da estrada de Lagoa Seca e Santa Maria III, as honras e louvores por parte do vereador ou de outro que pegar a carona, não voltarão para o colo do verdadeiro pai da criança, o prefeito Arthur Teixeira.

Nota do Blog: Oremos meus irmãos!