Na Câmara Municipal, Adriano Diógenes presta contas e apresenta metas para 2020

Na manhã desta quinta-feira (20), a Câmara Municipal de Guamaré iniciou com sessão especial suas atividades legislativas de 2020. O ato contou com a participação do prefeito Adriano Diógenes, que fez a leitura da mensagem anual do Executivo. Na ocasião, o prefeito, que esteve acompanhado da vice-prefeita Iracema Morais, prestou contas da gestão em 2019 e explanou metas de governo para este ano.

“Agradecido a Deus, dirijo-me a vocês, inicialmente para compartilhar da inquietação que passamos durante todo o ano de 2019, em razão dos efeitos da crescente queda de receitas que enfrentamos no município, contabilizando no final do exercício uma perda superior a R$ 30 milhões em recursos, se compararmos o valor arrecadado com o mesmo período do ano anterior, destacou o prefeito.

“Mas, foi em meio a estas e tantas outras dificuldades, que no ano de 2019 se abriu espaço para o começo de grandes transformações na Gestão Administrativa do Município de Guamaré. Desde então, demos início ao redesenho da administração, com o intuito de propiciamos maior agilidade no atendimento das necessidades estruturais e de recursos humanos da máquina Administrativa Municipal”, ressaltou o chefe do executivo municipal de Guamaré.

Na sequência, o prefeito Adriano Diógenes elencou as áreas de saúde, educação, esporte, segurança pública, geração de emprego, desenvolvimento rural e assistência social como prioritárias. Para o prefeito, os números em investimentos e os indicadores sociais demonstram o esforço da Prefeitura em empregar recursos próprios em áreas de grande interesse social.

“Por exemplo, na Educação concluímos, equipamos e entregamos dois CMEIS para educação infantil, ampliamos e recuperamos escolas em quase todas as comunidades, entregamos uma Central da Cidadania,melhoramos a estrutura das UBSs e renovamos a frota de ambulâncias. O Centro Cirúrgico do Hospital Manoel Lucas de Miranda, operando hoje com 11 especialidades cirúrgicas já ultrapassou a casa das 4 mil cirurgias com zero de intercorrência hospitalar em cinco anos”, explanou o prefeito.

Adriano Diógenes ainda falou sobre o levantamento imobiliário e cadastral e da elaboração da base cartográfica municipal, visando à implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário. “É através dessa iniciativa pioneira da nossa gestão que cada proprietário de imóvel receberá um termo de posse definitiva, possibilitando desta forma, a escritura pública de seu terreno ou imóvel em cartório”.

Ao final da sessão, os parlamentares avaliaram a mensagem do Executivo. Para o vereador Edinor Albuquerque, a prestação de contas constitui um hábito salutar para a democracia. “Vejo a mensagem do prefeito Adriano Diógenes de forma positiva, repletade informações sobre todos os setores da administração. Agora, faremos a nossa parte, que é cobrar para que as metas apresentadas sejam cumpridas“, disse o parlamentar.

Antes de concluir a mensagem, onde agradeceu o apoio recebido dos vereadores nos projetos do executivo de interesse coletivo, o prefeito destacou o papel importante da vice-prefeita Iracema Morais e da sua família para o êxito na sua missão de administrar Guamaré, saudando a primeira-dama Manuella Jácome.

Um vídeo apresentou um balanço com as ações e o trabalho da prefeitura no ano de 2019, revelando também projetos importantes para este ano, a exemplo da construção de uma área de esporte e lazer no Conjunto Vila Maria e dos Complexos da Assistência Social e do Idoso. As ações do programa Prefeitura nas Comunidades foi destaque em toda peça publicitária.

