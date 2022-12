Na politica, como no xadrez para algumas peças ganhar outras terão de perder

São usuais entre nós as referências ao ‘Tabuleiro Político’, expressão cunhada para designar o local onde ocorrem as operações, e estratégias dos políticos da cidade em face da construção das alianças partidárias, para o pleito eleitoral de 2024 em Guamaré.

As estratégicas para o duelo que promete dividir e movimentar a cidade do ouro negro já começou faz tempo nos bastidores. Os que estão no poder trabalha da sua forma para continuar, e os que estão de fora trabalha para entrar, e implantar um novo modelo de gestão.

Tudo caminha para uma disputa acirrada, acirradíssima, e daqui até lá será um jogo de xadrez onde cada peça tem sua função especifica, e se moverá levando em consideração certos interesses, em nome de uma orientação tática.

Tabuleiro, no caso, é a mesa, a base ou território por onde se desenvolve o jogo, cada jogador para o executivo e legislativo tem usado seu plano para alcançar êxito. Uns usam abertamente, outros a sete chaves.

Na cidade, as principais peças do tabuleiro político para o executivo e legislativo não serão conhecidas somente na convenção partidária, mas bem antes, posso garantir com muita propriedade, alguns nomes que conheço e que irão para disputa, é cadeira certa no parlamento, e já está na boca do povo.

Alguns têm denominação própria e se movimentam em direção aparentemente clara, outros ainda são manobrados pelos seus lideres, mas os planos secretos de cada um que será candidato a prefeito ou a vereador, são os mistérios deste jogo.

As peças do tabuleiro se movimentam a cada instante, a cada hora, mas o povo será o maior juiz para avaliar cada candidato a prefeito e a vereador, e decidir essa parada para os próximos 4 anos.

Afinal, assim como no xadrez para que algumas peças possa ganhar no tabuleiro, outras lamentavelmente terão de perder. Faz parte, é a regra!

Nota do Blog; Oremos meus irmãos!