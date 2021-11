Nação laranja acena para a vitória de Gustavo e Junior na vigília do 77 em Guamaré

As ruas da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, foram pintadas de laranja na noite desta quinta-feira, 4, durante a festa da “Vigília da Vitória”, marcando os últimos dias de campanha de rua do candidato a prefeito Gustavo Santiago, e vice – Junior dos Correios .

O movimento político foi marcado pelo clima de agradecimento, confiança e otimismo. Ao lado do candidato a vice-prefeito, liderança politicas e apoiadores, Gustavo agradeceu a população de Guamaré, Baixa do Meio e das comunidades pela receptividade, e destacou que a população quer mudança da governabilidade para que o município possa se desenvolver.

O comício da vigília contou com a presença do ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues, vereadores Daniel do Sub e Leandro Feliz, lideranças politicas e comunitárias, e do deputado estadual Kelps Lima.

“O eleitor nos ouviu e foi ouvido durante toda nossa campanha, apresentamos nossas propostas, e o que podemos fazer para mudar a história desta cidade. O povo entendeu que temos compromisso de colocar a cidade nos trilhos, e fazer de Guamaré um lugar melhor de se viver para todos”, destacou Gustavo.