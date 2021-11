Nação laranja foi às ruas em passeata e comício para dizer que quer Gustavo e Junior para governar Guamaré

O candidato a Prefeito de Guamaré, Gustavo Santiago (SD), que tem como companheiro de chapa Junior dos Correios (SD), realizou passeata e comício na noite deste domingo (31) pelas ruas da cidade, terminando no palco montado na Rua Capitão Vicente de Brito, conhecida como rua da câmara municipal, numa grande mobilização.

Uma multidão vestida de laranja percorreu as ruas da cidade e, com muita euforia e animação, acenava e gritava que querem Gustavo e Junior para governar o município de Guamaré.

Algumas lideranças políticas da cidade, região e da capital do estado, a exemplo do ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, do ex-vereador Dedé de Hélia, do vereador Leandro Felix, do deputado estadual, Kelps Lima, dentre outros, prestigiaram o evento.

Ao final, o candidato a prefeito agradeceu à população pelo carinho e a presença na passeata e comício da nação laranja. “Quero que todos tenham fé e esperança de dias melhores, nossas propostas de governo vão de encontro com as necessidades dos guamareenses, e isto tornam o grupo mais forte e mais qualificado para administrar o município a de Guamaré pelos os próximos três anos”. Comentou Gustavo.