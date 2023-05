Nael Sanfoneiro: “Deus ouviu a oração e me deu minha maior paixão, minha Sanfona!”

Maestro Nael, ou simplesmente Nael Sanfoneiro como é mais conhecido, tem 75 anos de idade, é natural da cidade de Touros. Um cidadão simples e querido por todos. Veio para Guamaré a convite de dona Francisca e seu Gonzaga, que é irmão de dona Maria sua esposa.

Aqui na terra do ouro negro, ele fez muitos amigos e ganhou respeito, depois precisou morar em Natal, onde passou 10 anos. Chegou a ser sanfoneiro da Banda Mix, e após esse período retornou para Guamaré, residindo no sítio conhecido por Baixa da Jurema.

Hoje foi um dia muito especial para este homem de bem e de família, morador da comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito de Guamaré, onde residem com sua esposa, filhos, netos, e atualmente trabalha entregando água mineral no distrito. Ele tem motivos de sobra de cantar e tocar as músicas que ele mais gosta com sua nova sanfona.

Digo assim, porque o personagem da foto alegrou muita gente durante muitos anos com sua alegria e jeito de dançar e tocar sanfona. Mas chegou em uma parte da sua vida que ele precisou vender seu único instrumento de trabalho, sua maior paixão, para resolver um problema da família. “Como pai precisei me desfazer de um bem que amo, minha sanfona para ajudar a resolver um problema da minha filha”, comentou.

Sem poder mais tocar sem sua velha sanfona, era visível ver seu silêncio, sua tristeza, alguns amigos músicos de logo se afastaram, e a falta de ânimo pediu passagem, em especial, quando ele ouvia algum som de sanfona, era inevitável não se emocionar com a saudade do instrumento.

Sem condições financeiras de recuperar ou comprar um novo, o sanfoneiro entregou a Deus e fez um pedido em oração, “se eu merecer Senhor me der minha sanfona de volta”. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos – Tiago 5:16 – “Meu pai estava triste e agora voltou a sorrir ao poder tocar novamente o instrumento que ele tanto ama, sua paixão, muito obrigado”. Comentou sua filha Kátia.

O maestro do acordeom foi acordado na manhã desta quarta-feira (17), por alguns amigos, que ao tomar conhecimento fez questão de compartilhar de sua alegria. Ele recebeu uma sanfona NOVA, moderna, que lhe trouxe o sorriso de volta e alegria de poder cantar e tocar novamente nas festas de São João que se aproxima.

Em sua página no integram, Eudes Miranda, amigo de Nael publicou:

“Com muita alegria hoje pela manhã visitei meu amigo Nael, compartilhando com os amigos a alegria e satisfação de ter novamente seu instrumento musical, com o qual ele iniciou sua trajetória se tornando esse grande músico da nossa terra!!!” Concluiu.