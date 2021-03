“Não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos”. Walt Disney

Nunca vi tanto silêncio por parte de muitas pessoas que fazia tanto barulho. Nunca vi tanto recuo por parte daqueles que tanto avançava. Nunca vi tanta gente com medo quando eram donos de imensa coragem que até emprestava.

Em busca de uma resposta, ouvi algumas pessoas e foi ouvido, e cheguei à conclusão que a maioria delas que ouvi sente medo de uma possível eleição suplementar no munícipio. O atual prefeito Eudes Miranda (MDB) até agora vem dando conta do recado, mesmo com todas as dificuldades.

É fato que o futuro politico da cidade de Guamaré tem preocupado muita gente, chega até causar medo em certas pessoas. Mas já dizia Walt Disney, ao escrever: “não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos”.

O que já podemos constatar é que alguns políticos pensando em voos mais altos, já colocaram o bloco nos bastidores e na rua, e faz uma campanha silenciosa em busca de mais apoios.

Outros estão serenos, tranquilos, e ainda não anunciaram o possível candidato do grupo. Há aqueles que esperam as vozes e o clamor das ruas sobre o nome para decidir se será candidato ou não.

No ultimo final de semana, por exemplo, não faltou galinha caipira no cardápio, em um almoço oferecido para políticos. A reunião aconteceu numa casa de uma liderança na zona rural do município.

A estratégia por parte de alguns tem exigido um ritmo ainda maior de cada um. É preciso ter fôlego para trabalhar e alcançar o objetivo, ou decidir jogar a toalha.

Por fim, estamos diante de uma campanha silenciosa visando uma possível eleição suplementar que promete um cardápio cheio de surpresas, deixando o povo com medo e assustado com o que está por vir.

