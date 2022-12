“Não é culpa da população, mas é o mau uso por parte da população”, afirmou secretário de Planejamento em audiência na Câmara

Sem a presença do prefeito Arthur Teixeira, nem mesmo da chefe de gabinete, apenas com menos de um terço dos secretários do atual governo presente, o Secretário Municipal de Planejamento de Guamaré, o advogado Sr. Rodrigo Marco Andrade de Lima, compareceu na última segunda-feira (12), na Câmara Municipal, onde apresentou em audiência pública aos vereadores e a população, a LOA 2023.

Quem estava presente no plenário da sessão percebeu fácil que o secretário estava mais ‘perdido do que cego em tiroteio’, para responder as perguntas dos cidadãos presentes a audiência.

Um cidadão se escreveu e usou da palavra, ele perguntou o que a secretaria de planejamento poderia responder sobre o caos do saneamento básico da cidade. Ainda relatou e lembrou-se do episódio do último final de semana, ocorrido nas ruas da cidade com estouro dos bueiros, questionando até quando o problema iria continuar.

Pois bem,

Sem experiência de assumir uma pasta tão importante do município, para poder ter respondido ao cidadão e ao povo que acompanhava a sessão nas redes sociais, Rodrigo foi infeliz na resposta e deixou muita gente que estava no plenário revoltada com a resposta sem nexo. Os grupos de whatsapp da cidade não perdoa e não me deixa mentir.

“Sr. Arimateia, obrigado pela pergunta, vou tentar responder embora o assunto não seja especificamente da minha pasta. Quem cuida da parte do saneamento básico é a secretaria de obras. Eu sou por formação advogado, tenho outras atribuições, portanto, tenho pouca especialidade em falar sobre obras de saneamento, mas vou responder… Não é culpa da população, mas é do mau uso por parte da população”. Comentou o secretário.

Ou seja, o secretário afirmou em alto e bom tom e em poucas outras palavras que a população era culpada dos bueiros estourarem nas ruas da cidade, jogou claramente a responsabilidade no secretário de obras e serviços urbanos, que não estava presente a audiência para se defender. Pasmem!

Vale ressaltar que o secretário de planejamento foi nomeado pelo o prefeito Arthur Teixeira, em 31 de dezembro de 2021. Há quem afirme nos quatros cantos da cidade que não foi uma nomeação técnica, mas politica, até porque ele mesmo disse em audiência que além de advogado ele tem outras atribuições.

Ele não mora aqui, não conhece o município de Guamaré, não conhece os problemas da cidade, não lida com o povo, razão que sua resposta ao cidadão sobre o saneamento básico não poderia ser diferente.

Nota do Blog: Oremos meus irmãos, mas a culpa e o mau uso não é da população!