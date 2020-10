“Não faço campanha olho por olho, nem dente por dente”. Disse Edinor

O vereador Edinor Albuquerque, líder do governo na câmara, e candidato a reeleição pelo o MDB, se manifestou em suas redes sociais, após a grande polêmica que envolveu seu nome por parte de seus eleitores em grupos de whats app.

Edinor disse que não fazia campanha olho por olho, nem dente por dente.

Eis a publicação:

E de conhecimento de todos que estou afastado da campanha há 15 dias, e hoje, em especial, estou em Natal acompanhando o estado de saúde de minha amiga, irmã Dori Fonseca.

Estou desde as primeiras horas da manhã aqui no hospital do coração em Natal.

Contudo a minha campanha nesse período foi abraçada por muitas pessoas abnegadas e que realmente não tenho total controle.

Vi o desabafo com cópia da mensagem do colega candidato a vereador Diego Miranda, a quem nutro grande respeito, e também a sua família, em especial, a Lisete Negreiros.

Diante de tudo já antecipo minhas desculpas, já mais orientei o meu grupo a qualquer revanchismo (olho por olho, dente por dente).

Volto a liderar meu grupo em todos os aspectos a partir de amanhã cedo, farei uma reunião, e corrigirei qualquer desvio de finalidade que tenha acontecido nesse momento.

Inclusive vou detectar qual família foi à causa do problema, e faço questão de devolvê-la ao amigo candidato que foi prejudicado.

Atenciosamente – Edinor Albuquerque

