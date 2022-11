“Não foi definido nenhum nome”, diz Gleisi sobre ministérios de Lula

A presidente nacional do PT e coordenadora da articulação política da transição, Gleisi Hoffmann, disse que ainda “não foi definido nenhum nome” para os ministérios do novo governo. Em entrevista coletiva com jornalistas nesta 6ª feira (25.nov), ela também afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está com pressa para definir quem chefiará as pastas da Esplanada.

“Não foi definido nenhum nome. O presidente tem vários nomes na cabeça, já tem mais ou menos o que está pretendendo nos ministérios, mas ele também não está com pressa nessa definição. Vai fazê-lo no momento em que ele achar oportuno e correto. Ele quer ter bastante segurança nesse sentido”, declarou Gleisi.

Ela conversou com a imprensa após reunião na casa de Lula, em São Paulo. O encontro, segundo a presidente do PT, foi para discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Bolsa Família. O texto encontra dificuldades para ser aprovado no Senado e o presidente eleito deve ir a Brasília na próxima semana para se reunir com as bancadas e com os presidentes das Casas Legislativas.

Principal negociadora da medida, Gleisi Hoffmann admitiu, na 5ª feira (24.nov), estar lidando com desacordos para levar as demandas adiante e falou em “falta de articulação política”. Nesta 6ª, ela disse que a forma como foi iniciado o processo possa ter desagradado alguns senadores.

“Penso que nós temos que conversar mais com as bancadas, conversar com os partidos que compõem a nossa base”, afirmou. “Tem espaço para conversar e penso que vamos ter um bom resultado nesse processo”, disse Gleisi.

