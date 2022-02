“Não foi sorte, foi Deus”, Disse Miranda Junior

Na última terça-feira (22), tive a oportunidade de bater um papo com o advogado e atual vereador Miranda Júnior (MDB), filho do ex-vereador Chico da Praça.

A boa conversa foi na arena do conjunto Vila Maria, quando ele prestigiava um jogo de entre amigos.

Entre um sorriso e uma conversa e outra sobre o cenário politico, tive a ousadia de perguntar ao representante do povo na Câmara se ele considerava a política “um jogo”.

Ele respondeu na bucha… “Não acho que seja!”

Insisti e perguntei se não era um jogo, porque em duas eleições, embora com resultados frustrados, ele assumiu uma cadeira na câmara sem ter sido eleito pelo o povo.

Se tinha sido um jogo político ou sorte? Ele respondeu a galope… Não foi sorte, foi Deus!

Com a saída da vereadora Eliane Guedes da Câmara para a vice-prefeita, o suplente de vereador assumiu de fato e por direito, a tão almejada cadeira no legislativo.

Miranda goza do prestígio e respeito do grupo político, e é um dos vereadores que tem a confiança do grupo e do líder Hélio.

Junior chegou a ser convidado para compor a chapa de vice-prefeito com Arthur, mas acabou não aceitando, optou pela cadeira de vereador, o porquê desta decisão só perguntando aos universitários.

Fazer uma pergunta a políticos, não ofende e não é pecado. Será que Miranda Júnior se elegerá vereador nas eleições em 2024? Ou dará voos mais altos?

A única certeza que tenho é que o vereador é um forte candidato a presidente da Câmara para o biênio 2023/2024.

A eleição da mesa diretora será realizada em dezembro deste ano, e certamente o vereador Miranda Júnior terá o apoio incondicional do governo, mas ele precisará do voto da maioria de seus pares.

Se isto de fato se concretizar, não será o jogo político e nem sorte, será Deus! E quem viver, verá!