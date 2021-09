Não importa a cor à paixão por Hélio continua

Já dizia Jader Amadi – “Não importa a cor da roupa que esteja usando, desde que sua alma esteja vestida da fé”. É impressionante a paixão que o povo sente por Hélio ao longo dos anos.

É um sentimento que se pendura desde quando ele ainda era vereador, se estendeu como presidente da câmara, e logo depois como prefeito de Guamaré por duas vezes.

Na convenção do ultimo domingo (26), nossas lentes registrou uma paixão que não se me mede, que aumenta em cada campanha, em cada disputa, mesmo sem se importar com a cor.

Hélio é um homem público que faz politica por paixão, um político que tem encontrado forças em Deus, na família e no povo para superar seus próprios limites para vencer ao lado do povo.

A confiança daqueles que sempre votaram em Hélio, ou a pedido dele nas ultimas eleições, tem sido o combustível para continuar lutando pelo seu povo na linha de frente.

Hélio tem espírito público, respeito ao povo e uma vontade gigante de trabalhar por todos.