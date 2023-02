Não importa a fantasia e sim a folia no carnaval de rua em Guamaré

Nesta época de folia as ruas de Guamaré são sempre tomadas pelos blocos, e pelo Carnaval mais legítimo e popular… O de rua! puxado pelo o trio elétrico Boladão, o cantor Pedrinho Pegação não deixou ninguém nas da cidade.

Carnaval de rua tem a ver com ruas com identidade e dimensões humanas como ficou a Avenida Monsenhor José Tibúrcio completamente tomado por foliões neste sábado de Carnaval com o tradicional mela-mela.

Sem rua não há o verdadeiro Carnaval do povo. Mas não é qualquer rua, tem que ser rua feita para gente como mostra nesta imagem acima. Sem isso, não há cidade. Sem cidade, não há Carnaval.

Uma festa que brotou gente que ninguém sabe de onde saiu, as ruas da cidade ficou completamente tomada pela multidão que a cada ano vem resgatando o verdadeiro carnaval de rua feito pelo o povo e para o povo.

No quesito segurança, a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, e Conselho Tutelar, garantiram a paz durante todo percurso. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde esteve presente, orientando os foliões sobre prevenção, com distribuição de material.

Também foi registradas ambulâncias durante todo percurso. O arrastão pela avenida principal da cidade seguiu até o centro da cidade. Após o percurso com o trio elétrico, a festa continua com o DJ Jhon.

A presença do líder políticos Hélio, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, demais vereadores, lideranças politicas, foi um gás a mais para o folião. A equipe organizadora cuidou bem de todos os detalhes para que sua festa fosse de fato nossa alegria.

Neste ano, o Carnaval de Guamaré conta com o polo do frevo, que inicia todos os dias, às 16h na orla Aratuá e uma praça de alimentação com muitas opções gastronômicas para os foliões.

Lembrando que uma dessas fotos publicadas aqui no portal poderá ser selecionada pela equipe do blog, e ganhar 1 TV Samsung de 32 polegadas Smart.

