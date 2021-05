“Não se pode exigir e cobrar do governo tendo cargos e indicações de emprego”. Disse o vereador Gustavo

Usando seu tempo regimental na tribuna da casa do povo, o vereador da oposição Gustavo Santiago (SD), tratou de vários assuntos de interesse público, mas o que chamou atenção foi à firmação ao dizer “Não se pode exigir e cobrar do governo tendo cargos e indicações de emprego”.

Ao mesmo tempo em tom de recado a seus pares e a quem interessar, o vereador foi mais longe ao disser que: “renuncio meu mandado quem disser e provar que tenho pessoas ligadas a mim indicadas a cargos no executivo municipal”.

Até o fechamento desta matéria ninguém se manifestou, ou foi capaz de falar algo que pudesse contradizer o que o vereador falou.

O desafio foi lançado por Gustavo, um homem que passou a ser conhecido no município, e no cenário politico como o único que tem cicatrizes de guerra.

O vereador ainda comentou que nenhum que tenha indicações no governo tem moral de falar o que realmente acontece no município tendo cargos junto ao executivo.

Que para realmente cobrar tem que tirar as amarras que estão atracadas em seus punhos. Sem isso são apenas balelas e enganação. Se quiser ser oposição, abra mão de seus privilégios, e se junte ao povo que passa fome nas comunidades.

Nota do Blog: Teve vereador da base aliada do governo que baixou a cabeça na hora do discurso de Gustavo Santiago.

Oremos!

(Visited 38 times, 51 visits today)