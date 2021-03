Não trabalho sobre pressão… Meu dever como blogueiro é informar, não convencer!

Eu já publiquei aqui neste canal de notícia em outra ocasião, e volto a reafirmar que não faço parte de nenhum grupo politico da cidade.

Tenho amizade e admiro alguns políticos, mas confesso que são poucos.

Não exerço a minha função de formador de opinião para agradar a grupo A, B ou C.

Não costumo tornar problemas pessoais, ou de políticos na tentativa de se promover, ou atacar seu adversário em notícias.

Não trabalho sobre pressão, não faço da blogosfera um negócio, e nem vendo matérias como alguns da imprensa ainda fazem sem medir as consequências nas esferas da justiça, e da opinião publica.

Ninguém jamais me obrigará a escrever o que não quero, ou publicar alguma notícia que satisfaçam interesses pessoais ou de algum grupo politico.

O blog é meu e do povo, não é de políticos, as inúmeras reivindicações da população durante estes 9 anos de existência deste canal, estão gravadas nos anais deste espaço, na parte de busca na ABA do blog, sendo fácil encontrar qualquer matéria, caso alguém tenha alguma dúvida da nossa luta em prol do coletivo.

Sou consciente da importância do blog para a população do munícipio, em especial, os menos favorecidos. Na época da criação, comecei devagar, sem pressa, e hoje já conseguimos atingir um grande público diário em números de acessos, agradeço imensamente a Deus e aos fies leitores diário.

Este portal não é anônimo, tem endereço, CNPJ, tem identidade, cara e lado. Sou inteiramente responsável por qualquer publicação, eu sempre assinei em baixo.

Sei da minha grande responsabilidade que aumenta a cada dia, mas, ainda estamos longe dos gigantes da região e do estado, mas com trabalho já chegamos com nossas matérias em rede estadual e nacional.

Minha obrigação é ir à busca da noticia, de um furo de reportagem e publicar, mesmo Passando horas com o ouvido no chão, nosso dever é informar e não convencer. E se em alguma vez alguém se sentir ofendido sempre daremos aqui o direito de resposta.

Sou pau de dá em doido com as injustiças sociais senhores, não cedo a pressões por nada nesse mundo. Ninguém chega à terra prometida sem antes passar pelo deserto, sem pagar um preço. Prefiro viver de pé a morrer ajoelhado!

Por fim, “A busca pela audiência é importante, mas o Jornalismo só cumpre sua função quando mobiliza a sociedade de alguma forma. Aplicando a ética e a moral”. Carol Aleixo

(Visited 47 times, 47 visits today)