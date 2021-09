“Não vamos ficar calado feito súditos dependendo apenas pela a palavra do rei”. Disse vereador Dedezinho.

“Guamaré precisa avançar, muita gente pensou que após vídeo que soltei na internet servia para eu criticar o prefeito Eudes, muito pelo contrário. A administração de Eudes já avançou bastante… Precisamos parar com essa história que vereador não faz nada, mas não vamos ficar calado feito súditos dependendo apenas pela a palavra do rei. Muitas pessoas do nosso grupo político vivem só de fazer fofocas, fazendo intrigas com o objetivo de ganhar nomes.” Comentou.

O vereador ainda falou nas discussões parlamentares da falta d’água que assola no município, a falta de emprego, falta de moradia, falta de investimento na agricultura, e ainda falou que. “O município só vai avançar se os vereadores estiverem unidos, se não estivermos unidos nada disso vai acontecer. Porque as famílias de Guamaré precisam de independência. A situação não é fácil, a gente vive uma situação confortável, mas tem muita gente aqui passando fome, muito, né pouco não, muita gente. Hoje recebi mais de dez pessoas na minha porta. Isso não é satisfatório para nós que somos políticos, porque a gente ver o sofrimento dessas pessoas. Precisamos mudar alguma coisa, se não tivermos unidos não vamos conseguir essa mudança. Mas enquanto eu tiver aqui ninguém vai calar minha voz.”. Concluiu.