“Não vejo explicação para Bolsonaro ter zero votos em centenas de urnas”, diz vice de Soraya Thronicke

O ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra (foto) disse neste sábado (5), nas redes sociais, que as dúvidas do presidente Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas “merecem respostas”.

Nos grupos de apoiadores de Bolsonaro, circula uma planilha com links para os Boletins de Urna de seções eleitorais em que o presidente teve zero voto ou votação inexpressiva.

“Verifiquei os dados do TSE e não vejo explicação para o JB ter zero votos em centenas de urnas. Ex. Roraima, e em São Paulo (SP), como em Franca, Osasco e Guarulhos”, escreveu o ex-candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Thronicke.

“Curiosamente não há uma única urna em todo o país onde o Bolsonaro tenha tido 100% dos votos. E se há suspeita em uma única urna, elas recaem sobre todo o sistema”, acrescentou.

Para Cintra, essas dúvidas “são legítimas” e qualquer cidadão tem o “dever de exigir esclarecimentos das autoridades competentes para preservar a democracia e a legitimidade de nossas instituições”.

“Quero ardentemente acreditar que haja explicação convincente”.

Apesar de ter dito ao Supremo que “acabou”, Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas.

Antagonista.