Nas redes sociais, o líder político Hélio Willamy destaca parceria e lealdade com o irmão Eudes Miranda

No último tbt de 2023, o ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy fez questão de deixar registrado o seu estado de felicidade e o legado da parceria política com o irmão e presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda.

Confira a declaração:

Tem imagens que valem por mil palavras. O último #TBT de 2023 traz uma imagem que é sinônimo de força, união, trabalho e irmandade em favor de Guamaré. A minha parceria com o meu irmão, amigo e camarada, Eudes, é de presente e futuro.

Que no novo ano, a gente possa caminhar ainda mais unido, somando forças em um único propósito: trabalhar para o bem do povo de Guamaré, retribuindo a confiança daqueles que têm nos presenteado com sucessivas vitórias e alegrias na vida pública.

#tmj meus amigos e irmãos. Que Deus abençoe todo nosso povo.

Blog Celso Amâncio.