Nas vésperas do natal, perto de 150 famílias de Guamaré e Baixa do Meio recebem o “Cartão 120”

A prefeitura de Guamaré através da Secretaria Municipal de Assistência Social vem atuando com muita seriedade e responsabilidade no Programa Renda Cidadã. Só na atual gestão foram incluídas 408 famílias que necessitavam deste benefício, depois de um recadastramento, onde algumas famílias que estavam fora dos critérios do programa foram excluídas.

Nesses dias 21 e 22 dezembro em Guamaré e Baixa do Meio, respetivamente, o Prefeito Adriano Diógenes e a Secretária Juliana Câmara estão entregando mais 144 cartões do Programa Renda Cidadã, sendo 74 famílias de Guamaré e adjacências e 70 famílias de Baixa do Meio e comunidades próximas, que vão ter a sua ceia de natal garantida com os R$ 120,00 de crédito para a compra de alimentos.

(Visited 71 times, 71 visits today)

O Natal em Família da prefeitura de Guamaré continua hoje em Baixa do Meio Brisa do Mar termina o ano com mais uma grande vitória