Nasce Maria Fernanda, fruto do amor de Fernando e Eliane

Para abrilhantar ainda mais a vida do casal, Fernando Câmara e Eliane Oliveira, nasceu hoje no hospital Santa Catarina em Natal, as 16:00h, pesando 3,800kg com saúde e muita disposição, sua filha Maria Fernanda, uma menina tão esperada e desejada pela família .

A mais nova mãe com seu bebê estão sendo e acompanhada de perto pela equipe médica e pela a assistência social do hospital. O lindo e saudável bebê não para de receber visitas dos familiares e amigos.