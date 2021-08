Nasce Nicolly Jasminy fruto do amor de Gerson Almeida e Nathy Gomes

Para abrilhantar ainda mais a vida do casal, Gerson Almeida e Nathy Gomes, nasceu hoje no hospital Santa Catarina em Natal, as 17:00h, pesando 3,360kg com saúde e muita disposição, sua filha Nicolly Jasminy, uma menina tão esperada e desejada pela família.

A mais nova mãe com seu bebê estão sendo e acompanhada de perto pela equipe médica, e pela a assistência social do hospital. O lindo e saudável bebê não para de receber visitas dos familiares e amigos.

Gratidão

Em suas redes sociais, o pai de Nicolly, Gerson Almeida, escreveu uma mensagem de gratidão ao ex-prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, por dado todo apoio em momento único, numa hora que mais precisei de ajuda, ele chegou.

Eis mensagem…

Quero de público agradecer primeiramente a Deus, a equipe médica do Hospital Santa Catarina, e ao ex-prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, por ter nos ajudado nesse dia tão difícil, mas no final, um dia de felicidade com o nascimento da minha filha Nicolly Jasminy.

Digo assim, porque minha esposa estava perambulando com dores fortes desde cedo pelos corredores do hospital, de logo me bateu um desespero, longe da minha cidade agente fica sem o auxilio, sem ajuda que tanto precisamos.

Os médicos queriam que ela tivesse a criança no parto normal, mas a médica que atendeu minha esposa em Guamaré, e encaminhou para Natal para o parto, tinha me dito que ela não tinha condições de ter normal, pois a criança estava bastante grande, e ainda não tinha passagem para sair.

Ver minha esposa gritando de dor e sem eu ter a resposta necessária, sem ter mais pra quem apelar, lembrei-me de Adriano que sempre fez sem olhar aquém. Quando liguei pra ele, ele me atendeu prontamente, foi altamente atencioso, e ágil no atendimento da minha esposa no Hospital Santa Catarina em Natal.

Com seu conhecimento na área de saúde de logo ela foi atendida, e encaminhada para a sala de cirurgia para fazer o parto Cesário. A mão amiga de Adriano Diógenes nos acolheu, e minha esposa foi atendida em tempo aliviando nossa dor e aumentando nossa felicidade com o nascimento em paz de Nicolly.

Obrigado mais uma vez Adriano Diógenes!