Nasce o 10º Bebê Prefeito de Guamaré

Um dos momentos mais aguardados durante a realização da Semana do Bebê é o nascimento do Bêbê Prefeito, a primeira criança nascida durante a semana, que receberá simbolicamente a chave da cidade no encerramento do evento. A Semana do Bebê é uma realização da Prefeitura de Guamaré através das secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde e articulação do Selo UNICEF.

O pequeno Kylian Levi da Silva Sabino nasceu nesta quarta-feira (05), às 10h24min, no Hospital Manoel Lucas de Miranda, foi a primeira criança nascida no primeiro dia da Semana do Bebê, edição 2022. A mãe da criança realizou nove consultas de Pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Baixa do Meio, foi atendida e acompanhada pela equipe da saúde aos cuidados da Dra. Renata da Nóbrega, da enfermeira Ianna e da equipe hospitalar por Dra. Ana Eulina, Dra. Maria Dalva, pelo anestesista Dr. Ovídio e pelo pediatra Dr. James Melo. O bebê Prefeito é filho de Terezinha Karoline da Silva Santos e do Ivanildo Sabino, que moram no Assentamento Santa Maria III, em Baixa do Meio.

A Semana do Bebê está incluída no calendário de eventos municipal e compreende a realização de ciclos de palestras e ações educativas nos estabelecimentos da rede pública de ensino e postos de saúde, bem como, a divulgação de programas e serviços oferecidos às gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade.

Na semana dedicada às discussões acerta da primeira infância, entre os dias 05 e 12 de outubro, acontecem diversas ações com temas sobre alimentação saudável, a importância do acompanhamento de crianças de 0 a 2 anos, a exclusividade do aleitamento materno até o sexto mês de vida, vacinação, entre outras atividades recreativas para o fortalecimento de vínculos.

A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social do Fundo das Nações Unidas para a Primeira Infância e uma das metas obrigatórias para o município de Cruz receber a certificação internacional do Selo UNICEF, edição 2021-2024, tendo como objetivo tornar a primeira infância prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

