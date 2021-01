Nasce o primeiro filho de Guamaré na gestão do prefeito Eudes Miranda

É do sexo feminino o primeiro bebê que nasceu em 2021, no Hospital Manoel Lucas de Miranda, na gestão do prefeito interino Eudes Miranda, no município de Guamaré. Isadora veio ao mundo às 11h29 desta terça-feira, 05 de janeiro.

O parto foi normal e a gestante Mikaelly Martins foi assistida pela médica obstetra Ivanira de Souza e pelo Clínico Geral, doutor Carlos Augusto. A enfermeira Gardênia Rodrigues e as técnicas de enfermagem Elany de Medeiros e Vecia Brito também acompanharam o parto. Mãe e filha passam bem.

No período de gestação, Mikaelly Martins foi assistida no Pré-Natal pela enfermeira Nathália Brito, na USB 1 (Centro). A recém-nascida Isadora pesou três quilos e 120 gramas e mede 47 centímetros.

