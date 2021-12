Com o tema “Natal da Esperança” o ciclo natalino continua durante o mês de dezembro no munícipio de Guamaré até o próximo dia 23 com uma programação especial.

Na comunidade de Baixa do Meio a praça da juventude foi palco de apresentações envolvendo músicas, danças e teatro. No final foi apresentado a chegada do Papai Noel, onde as famílias e crianças aproveitaram a oportunidade para tirar fotos com o bom velhinho .