“Natal em Família” leva a mensagem de paz à Guamaré e Baixa do Meio

Aberto no início desse mês de dezembro pelo prefeito Adriano Diógenes, o ciclo natalino de Guamaré com o tema: “Natal em Família”, ganhou um capítulo especial com o Auto de Natal. Contagiando o público com a mensagem de paz e contando a história do nascimento do Menino Jesus, o espetáculo foi apresentado na Orla de Aratuá e na Praça da Juventude em Baixa do Meio.

Com direção geral do jornalista e produtor cultural, Amaury Júnior, a montagem envolve música, dança e teatro e reuniu no palco artistas de Guamaré, apresentando ao final a chegada do Papai Noel. Os cantores Mikeias Cruz e João Batista se apresentaram dentro da programação, aberta pela Filarmônica de Guamaré e pelo cordelista Francisco de Betânia.

O prefeito Adriano Diógenes esteve com a família na plateia durante os dois dias da encenação do Auto de Natal, recebendo o reconhecimento da classe artística local. “Guamaré tem bons talentos em várias manifestações culturais. O sucesso desse espetáculo me deixa feliz e motivado a apoiar esses grupos ainda mais”, declarou o prefeito.

Reconhecimento

Assistente de direção do espetáculo e diretora do grupo teatral Tamanco de Pau, Maria Santos agradeceu ao prefeito Adriano Diógenes o apoio recebido e o reconhecimento aos artistas da cidade. “Esses jovens são o nosso futuro e esse apoio da prefeitura na formação e no despertar desses talentos, traz a esperança de que podemos muito em breve vê-los se apresentando nos palcos fora de Guamaré”, disse Maria Santos.

