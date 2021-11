Sobre liderança politica de Hélio, Arthur é eleito com votação histórica em Guamaré

O candidato indicado por Hélio, o arquiteto Arthur Teixeira, venceu a eleição suplementar neste domingo (07), com uma votação histórica de 2.548 votos de diferença do segundo colocado, prevalecendo o poder e a vontade soberana da maioria do povo.

Na democracia, o poder e a vontade do povo é soberana!

Letra: Eurice Diniz – Musica: Samuel Mariano

Nem adiantou

Dizer que eu era sem futuro

Que eu era um trapo entre os monturos

E que a lugar nenhum eu chegaria

Nem adiantou

Lutar contra minha vida

Fechar todas as saídas

Depois ficar de longe só pra ver no que daria

É que o inimigo se esqueceu

Que eu sirvo a um Deus

Que se levanta do trono

Por causa de um gemido

Lembraram de me perseguir

Lembraram de tudo fazer

Só esqueceram de um detalhe

É que Deus é meu amigo

Eu vi inimigos lutando, lutando

Mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo

E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam

Eu estava crescendo, crescendo, crescendo

Não adianta, lutar contra os ungidos

Deus abre caminho no meio da tribulação

Pode apertar, pode falar de mim o que quiser (Gaste a língua, gaste)

Nem adianta, eu vou manter a minha fé

E Deus vai me fazer campeão

Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer

Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher

Ainda tem surpresa que vem por aí

Das mãos do meu senhor

Se tentar me impedir, eu vou continuar

Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar

Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi

E se tentaram me parar com tudo que eu sofri

Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória

Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história

Que o inimigo queira ou não queira olha eu aqui

Olha eu aqui o inimigo até pensou que eu já tinha desistido

Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido

Mas quem quiser acreditar espere, e quem tá vivo acredita e veja

É Jeová que por mim peleja e olha eu aqui

Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória

Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história

E o inimigo queira ou não queira olha eu aqui

Olha eu aqui, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido

Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido

Mas pra vergonha do inferno olha eu aqui

Olha você aí, olha nós aqui (Nem adiantou)

