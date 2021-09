Nilson Kenned tá com Hélio, tá com a nação verde e vermelha

As adesões no cenário politico em Guamaré acontecem toda hora, em todo lugar, por parte de pessoas que passaram a acreditar no projeto político do MDB e PSB.

O formador de opinião, Nilson Kenned, acaba de anunciar vestido de camisa vermelha sua adesão ao projeto politico de Eudes e Hélio, para ajudar a fazer Arthur e Eliane, prefeito e vice-prefeita de Guamaré.

Depois de ouvir e ser ouvido por Hélio, ele decidiu se juntar a nação verde e vermelha, e ir para luta como um bom soldado em busca de mais um voto.

“Sempre fui oposição, sempre militei ao lado da oposição. Mas a vida da agente é feita de ciclos, e na minha chegou esse momento de mudar e acreditar que é possível. Hoje decidi seguir outro caminho que me leve ao porto mais seguro, e após uma conversa aberta e franca entre eu e Hélio, decidi aderir ao projeto politico do MDB e PSB. Estou feliz, porque fui compreendido e bem recebido pela militância, e afirmo que a partir de hoje Hélio, Eudes, Arthur, Eliane e a nação verde e vermelha, podem contar comigo como um guerreiro de linha frente”. Disse Nilson Kenned.