“Ninguém vai levar o papelzinho para casa. O papel automaticamente é depositado dentro da urna”, diz Bolsonaro, sobre voto auditável, em entrevista ao BG

Em entrevista ao Meio-Dia RN, com o BG, via 96 FM, nesta quarta-feira(04), o presidente Jair Bolsonaro disse que a discussão e decisão sobre o voto auditável será do parlamento, ‘e o que for decidido, será executado, inclusive, com o seu apoio’.

Bolsonaro ainda esclareceu a polêmica sobre o voto auditável. “Ninguém vai levar o papelzinho para casa. O papel automaticamente é depositado dentro da urna.

O presidente ainda disse que a questão de Barroso é pessoal com ele, e que “não vai ganhar na canetada”, voltando a falar que a decisão cabe ao Congresso. Blog do BG