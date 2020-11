Nixon Baracho é reeleito prefeito de Alto do Rodrigues com mais de 80% dos votos válidos

O prefeito Nixon Baracho (DEM) foi reeleito no Alto do Rodrigues, neste domingo (15). O empresário foi eleito com 6.286 votos (82,75% dos válidos), tendo como vice-prefeito na chapa, o jornalista Abelardo Neto, do DEM.

Nixon teve como principal adversário, o candidato Jair Barbosa (PP), que terminou a apuração com 1.137 votos (13,58%). Eleito prefeito pela primeira vez em eleição suplementar, em dezembro de 2019, o prefeito reeleito conclui em 45 dias uma gestão aprovada por quase 90% da população.

Ainda foram candidatos a prefeito no Alto do Rodrigues, Rafaela Moura (PCdoB), com 232 votos (2,77%) e Oliveira (PV), com 75 votos (0,90%). 1.710 eleitores deixaram de votar, contabilizando uma abstenção de 15,82%.

Em tom de agradecimento e emoção, o primeiro discurso de Nixon, logo após conhecer o resultado das urnas foi em praça pública, onde falou para uma multidão que lhe aguardava em clima de entusiasmo e expectativa.

Eleitos vereadores:

Chico do Bode-617 votos

Zé de Zeca-612 votos

Batista de Zé de Cícero-604 votos

Toinho Olegário-596 votos

Pedro Eugênio-585 votos

Ivaltan Fernandes-558 votos

Zé de Pedro-551 votos

Taildo Barros-511 votos

Cabral-507 votos