Aldo do Rodrigues: Nixon e Abelardo comemoram deferimentos de candidaturas de prefeito e vice

No município de Alto do Rodrigues, o prefeito e candidato à reeleição, Nixon Baracho (DEM), e seu vice Abelardo Neto (DEM), depois de ter o deferimento da chapa puro sangue do DEM, agora comemoram o deferimento das candidaturas de prefeito e vice.

O registro das candidaturas foi deferido pelo juiz da 47º Zona Eleitoral na Comarca de Pendências. Nixon Baracho e Abelardo Neto concorrem à prefeitura de Alto do Rodrigues pela Coligação “Com a Força do Povo para Seguir Crescendo” (DEM-REPUBLICANOS).

A decisão foi publicada hoje (16/10), pelo magistrado Arthur Bernardo Maia. De acordo com a publicação disponibilizada no Mural Eletrônico foram preenchidas as condições legais para que os candidatos disputem o pleito de novembro próximo, sem qualquer impedimento.

(Visited 1 times, 1 visits today)