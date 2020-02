No carnaval de Guamaré, a rua é do povo!

Nesta época de folia as ruas de Guamaré são sempre tomadas pelos blocos, e pelo Carnaval mais legítimo e popular… O de rua! Carnaval de rua tem a ver com ruas com identidade e dimensões humanas como ficou a Avenida Monsenhor José Tibúrcio completamente tomado por foliões neste sábado de Carnaval com o tradicional mela-mela.

Sem rua não há o verdadeiro Carnaval do povo. Mas não é qualquer rua, tem que ser rua feita para gente como mostra nesta imagem acima. Sem isso, não há cidade. Sem cidade, não há Carnaval.

E mesmo não sendo o carnaval com trios e bandas, brotou gente que ninguém sabe de onde saiu, as ruas da cidade ficou completamente tomada pela multidão que a cada ano vem resgatando o verdadeiro carnaval de rua feito pelo o povo.

No quesito segurança, a Polícia Militar, Policia Civil, Guarda Municipal, com o apoio do conselho tutelar, defesa civil, agentes de proteção, garantiram a paz durante todo percurso. O arrastão pela avenida principal da cidade seguiu até o centro da cidade.

A presença do prefeito Adriano Diógenes, e a primeira dama, Manoel Jacome, foi um gás a mais para o folião. Além da presença do coordenador do mel, o ex-prefeito Hélio Willamy, do presidente da câmara, Eudes Miranda, vereadores e o povão fizeram a alegria do povo brotar mais forte para fazer da rua o carnaval do povo.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

