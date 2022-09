Prefeitura realiza ações de conscientização e preservação do meio ambiente no Dia Mundial da Limpeza

O World Cleanup Day( Dia Mundial da Limpeza) é a maior ação cívica mundial, envolvendo mais de 191 países, para enfrentar a crise global de resíduos. O evento tem envolvido mais de 60 milhões de voluntários desde 2018. Contudo a meta de 5% da população mundial ainda precisa ser alcançada.

No Brasil, Guamaré é uma das cidades participantes do evento. Este ano, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, mais uma vez marcou presença em ações locais, contribuindo para o grande propósito de conscientizar e ajudar no cuidado e preservação do meio ambiente.

A ação contou com a força e o comprometimento de nossos voluntários e apaixonados pelo planeta. Participaram da ação as crianças do projeto Protetores Ambientais Mirins, do Telecentro, estudantes da Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório, escoteiros, CEMAM, MB Limpeza Urbana, além de colaboradores e técnicos das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Turismo e Obras e Serviços Urbanos.

O Dia Mundial da Limpeza está sendo um sucesso e essa conquista é de todos nós! Asscom/PMG.