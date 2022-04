No Maracanã, Flamengo vence o São Paulo por 3 a 1 pelo Brasileirão

O Flamengo conquistou a primeira vitória no Brasileirão Assaí 2022. Jogando no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, o Rubro-Negro bateu o São Paulo por 3 a 1.

Gabigol, Isla e Arrascaeta marcaram os gols dos cariocas, enquanto Calleri assinalou para o Tricolor, no duelo pela segunda rodada da Série A, neste domingo (17).

Na tabela, o Fla tem agora quatro pontos somados. Já o São Paulo permanece com três pontos.