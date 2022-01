No Nordeste, Bolsonaro já garantiu palanques em sete de novo estados; No RN segue indefinição

Precisando minimizar resistências no Nordeste, Jair Bolsonaro já conseguiu garantir pelo menos sete palanques nos nove estados da região.

Até o momento, o presidente da República contará com candidaturas bolsonaristas no Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Piauí e Sergipe. No Maranhão, Bolsonaro subirá no palanque do senador Roberto Rocha (PSDB); em Pernambuco, ele vai apoiar a deputada estadual Clarissa Tércio (PSC) e na Bahia, o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), dará suporte ao presidente da República.

Já no Ceará, Bolsonaro ficará no palanque do deputado federal Capitão Wagner (Pros). Wagner, inclusive, é tido como favorito na disputa contra o grupo de Ciro Gomes. Na Paraíba, o presidente terá o apoio do radialista Nilvan Ferreira (PTB) ou do policial militar Cabo Gilberto (PL) e em Sergipe o palanque bolsonarista deverá ser encabeçado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP).

No Piauí de Ciro Nogueira, a tendência é que a candidata bolsonarista seja justamente a ex-mulher do ministro-chefe da Casa Civil, a deputada federal Iracema Portella (PP). Em Alagoas e Rio Grande do Norte, os candidatos bolsonaristas têm dificuldades de se viabilizar em virtude dos altos índices de rejeição do presidente da República nesses dois estados.

O Antagonista