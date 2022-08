Pitoco e Gerson se consagram campeões do campeonato de Futevôlei

Arena de Futevôlei localizada na Praça da Juventude na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, ficou pequena para tanta gente prestigiar a decisão do campeonato de futevôlei na noite deste sábado (27)..

O evento tem o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte e Laser. Autoridades politicas e desportistas prestigiaram a decisão que contou com um bom presente.

A emoção de torcedores pediu passagem e foi adrenalina do inicio ao fim, mas quem levou a melhor foi à dupla Pitoco e Gerson, vencendo o duelo e se consagrando campeão do torneio, ficando com a vice-campeã a equipe de Xexeu e Orlando.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal garantiram a ordem publica do evento.