No RN quatro dos cinco últimos governadores não conseguiram reeleição

Esse fato na política potiguar assusta o PT da governadora Fátima Bezerra, que agora corre atrás do prejuízo com a possível debandada de prefeitos e deputados do PSDB e MDB.

Não ter valorizado o MDB, partido com maior número de vitórias municipais em 2020, preferindo ficar com Carlos Eduardo, agora líder dele mesmo, a governadora Fátima Bezerra cometeu o seu maior erro político, sem falar no desfalque com a possível debandada do PSDB, legenda com maior bancada na Assembleia Legislativa, liderada pelo deputado estadual Ezequiel Ferreira, aclamado pré-candidato a governador pela oposição.