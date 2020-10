Nome de Hélio vai se cristalizando para retornar ao cargo de Prefeito em Guamaré

Está se cristalizando cada vez mais o retorno do ex-prefeito Hélio Miranda em Guamaré.

Ele é uma das apostas do MDB nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte.

A receptividade durante as mobilizações de campanha ao lado do atual prefeito Adriano Diógenes, tem tido um efeito altamente positivo.

Maria de Souza (Pretinha) na condição de candidata a vice-prefeita tem sido outra aposta que acrescentou. Blog Robinson Pires

